Antes y después del hombre

No escribo estas líneas para preocupar a nadie ni por razones religiosas. Creo en Dios y en la religión católica romana. Pero lo que podría suceder en nuestro planeta es algo real, que se nos avecina, no importa que no nos guste o que estemos en desacuerdo.

Lo que podría suceder en la Tierra dentro de algunas decenas de años o siglos es que al ser humano le sea imposible continuar viviendo en nuestro planeta. Si esto sucede, la pregunta sería: ¿Desaparecería nuestro planeta? A todas luces, la respuesta sería negativa, ya que todo parece indicar que la vida animal y vegetal en la Tierra podría continuar, aunque el hombre no esté presente. Claro está que las afectaciones que sufra la especie humana también la sufrirían la flora y la fauna, pero no hay razón para pensar que desaparecerían.

