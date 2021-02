¿antes o después de desayunar para perder peso?

Por tanto, no se recomienda entrenar en ayunas a todas las personas y, sobre todo, no se recomienda en exceso. “Comer algo y beber suficientes líquidos es aconsejable: un plátano o un buen vaso de agua pueden suponer una mejoría considerable en tu rendimiento”. La combinación es la clave para mejorar el rendimiento y quemar grasas al mismo tiempo . Así, una alternativa es “hacer ejercicio después de desayunar dos veces por semana con las reservas de glucógeno llenas y una vez por semana en ayunas”, añaden en FoodSpring.

De hecho, varios estudios recopilados en la Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo (JCEM, por sus siglas en inglés) sobre el deporte en ayunas confirmaron que no comer nada antes de practicar una actividad física puede multiplicar la pérdida de grasa . No obstante, esto no influye en la pérdida de peso.

