“Antes me ponía el ventilador para dormir, ahora no voy a poder”

Paca, sin embargo, no ve fácil adaptarse a estas nuevas reglas . “Antes, ponía el ventilador para dormir, ahora, ya me temo que no podré. Para los mayores esto es matarnos”, declara Paca, que ironiza con uno de los consejos más oídos estos días, el de poner la lavadora a partir de la media noche: “Este es un edificio para realojados con paredes de papel. Si ponemos todos la lavadora por la noche el edificio yo creo que puede hasta tener vibraciones y agrietarse, es una locura”.

El mareo no remitió y acabó cayendo al suelo. Pudo llamar a emergencias y los sanitarios, a pesar de administrarle suero, no lograron estabilizarla. Tuvo que ser trasladada a un hospital por deshidratación aguda, una alteración que puede acabar en fallecimiento.

