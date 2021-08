Antes de pensar en retirarse

Si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene una actividad física factible y tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, solo crecen alcanzando un pico a la edad de 80-90 años. No le tenga miedo a la vejez. Esfuércese por desarrollarse intelectualmente, como aprender nuevas habilidades, tocar algún instrumento musical, bailar y por supuesto saque tiempo para viajar. Todas las cosas buenas están por suceder.

Algunas características del cerebro a la edad de 60 a 80 años son que las neuronas no mueren, como dicen todos los que las rodean. Las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si una persona no se dedica al trabajo mental. La distracción y el olvido aparecen por sobreabundancia de información.

