Anteproyecto de vacunas tiene aspectos ya regulados

Xavier Sáez-Llorens, infectólogo y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19, afirma que no tiene sentido el anteproyecto presentado y que la ley de 2007 menciona la gratuidad para todos, por tanto, no se necesita ninguna otra.

Javier Nieto, infectólogo y excoordinador de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud (Minsa), expresó que el país tiene una ley desde 2007, la cual, aunque no es perfecta, ha servido de base a otros países para elaborar sus normas. Subrayó que no es necesario generar otra ley para establecer la universalidad y obligatoriedad de una vacuna. En su defecto, hay que aplicar la norma con base en la ley, de lo contrario, cada vez que se dé una pandemia a alguien se le podría ocurrir plantear una ley, apuntó.

