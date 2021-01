Anteproyecto de ley busca bajar el alto costo de las medicinas

“Lo que no sabemos si el Minsa está realizando eso, por ello en la Junta Directiva de la CSS , debe existir un representante y su suplente de los pacientes, que sea escogido dentro de una terna y eso no existe”, expresó.

Sin embargo, Barés señaló que la Caja de Seguro Social no es la responsable del tema porque es la que carga con el 85% al 90% de la atención de los pacientes asegurados y no asegurados del país y quien es el regente de la salud en el país es el Minsa.

“Si el Estado no asume la compra global de todas la cesta de medicamentos no se va a poder romper el monopolio del mercado que nos condiciona de manera exacta y permanente a pagar medicamentos por encima del precio promedio.

La diputada quien señaló que es la tercera vez que presenta esta ley de ante la Comisión de Salud , dijo que con esta iniciativa se va a rebajar el precio de los medicamentos porque le va a dar la potestad a la Caja de Seguro Social (CSS) para que no haya desabastecimiento y que los costos no estén al 1,000% de ganancia.

