Antecedentes de la violencia escolar: Iván Samaniego

La desmitificación del padre como autoridad incuestionable en la familia, es paralela a la del docente como autoridad del saber, fenómeno sociocultural occidental que parte de un proceso histórico y que conlleva nuevas reflexiones. En nuestro medio no hay características que indiquen que pudiéramos enfrentar masacres parecidas a las producidas en escuelas de Estados Unidos; sin embargo, la infiltración de pandilleros, o los tentáculos del narcotráfico, no nos exime de la posibilidad de crímenes letales en esos ambientes, o de algún grado de violencia que podría implicar crímenes letales, pero a una menor escala, si no se realizan controles en las escuelas.

Bajo las nuevas concepciones de los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales entre maestros y estudiantes cambian paulatinamente. Ya el docente no es una autoridad incuestionable (es un facilitador), por lo tanto, pierde poder como propietario de un saber absoluto. A esto se suma el hecho de que la aparición de las nuevas tecnologías (internet) desmonopolizan la potestad de obtener la información que antes era dominada por unos cuantos especialistas. Así el saber de un estudiante puede superar al de un docente, mediante las herramientas tecnológicas, sobre todo, si el docente no se actualiza. Aunque es posible que muchos educadores sigan con los métodos tradicionales, el sistema hará que se adapten o desaparezcan.

You May Also Like