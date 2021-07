Ante un infarto cerebral, cada segundo cuenta

Los estudios histopatológicos establecen que cuando comienza el infarto cerebral, cada segundo se pierden, en promedio, dos millones de neuronas. La razón por la que esto es vital, es porque el cuerpo humano regenera el 99% de sus células, sin embargo, no es el caso de las neuronas. Si no se actúa con premura, las consecuencias son irreversibles.

