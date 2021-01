Ante periodo de canjes, Premier lidia con fichajes de verano

Después de promediar siete goles en una temporada durante su estancia de seis años en el Chelsea, Willian aún no ha logrado reproducir ese nivel del otro lado de Londres con el Arsenal. El brasileño no ha anotado una sola vez. Y pese a que el extremo de 32 años ha ofrecido tres pases de gol, dos de ellos fueron en la victoria ante Fullham, en septiembre, el primer partido del Arsenal de la temporada. Sigue formando parte de la alineación titular —cuando se ajusta— del conjunto de Mikel Arteta. Los problemas de Willian son reflejo del equipo al que se incorporó. El club del norte de Londres, que alzó un título de la Premier por última vez en 2004, se encuentra en el 13era lugar en la tabla de 20 equipos.

Se creía que el regreso de Bale al Tottenham era una oportunidad para revitalizar una carrera que se estancó en el Real Madrid pese conquistar prácticamente todos los títulos importantes con el conjunto español. Pese a tener apenas 31 años, pero propenso a lesiones, Bale no ha podido ser consistente en el club donde brilló antes de mudarse a Madrid en 2013. Ahora la amenaza al ataque del Tottenham proviene de Harry Kane y Son Heung-min. El anuncio que ofreció el equipo esta semana de que Bale enfrenta una ausencia de “varias semanas” por un problema de pantorrilla no representa un golpe tan duro como el club podría haber creído. El delantero sólo ha integrado la alineación titular una vez en la Liga Premier desde su retorno al Tottenham en un préstamo de todo un año concretado en septiembre.

