Ante la pandemia, la NFL adapta proceso del draft

“Hoy más que nunca me siento como un consejero de salud mental debido a que muchos de estos chicos están estresados por no tener la oportunidad de exhibir por lo que tanto han trabajado toda su vida”, dijo David Moreno, quien representa a 10 prospectos para la NFL.

“En realidad lo único que uno necesita, y especialmente en un momento como este, es el video de los juegos, el examen físico, que quizá sea difícil obtener por ahora, y las estadísticas”, dijo a The Associated Press. “Así que si un jugador ha estado en un entrenamiento combinado, eso es todo lo que uno necesita. Si el jugador no asistió al combinado o proviene de una escuela pequeña entonces a uno sólo le queda revisar los videos de los partidos y ser un poco menos preciso”.

