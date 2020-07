Ante el riesgo de perder las elecciones, Donald Trump da un fuerte giro en su discurso de campaña

Trump se choca con la realidad de que, lejos de lo que había vaticinado, la pandemia no se terminó y surgen peligrosos rebrotes. Además, las encuestas indican que cerca del 60% no está de acuerdo con su gestión de la crisis sanitaria y que muchos creen que todavía hay que cuidarse, usar barbijos y evitar concentraciones masivas. El mandatario busca ahora acomodarse a esa visión.

Es sabido que Donald Trump es una persona que tiene convicciones algo volátiles y que logra acomodar su discurso a lo que convenga en el momento. Era un liberal, por ejemplo, en sus años del jet set neoyorquino, y luego cuando quiso ser presidente pasó a ser un devoto conservador. También es sabido que no le gusta ir a misa, pero no dudó en sacarse fotos con la Biblia en la mano cuando vio el momento indicado. Fue demócrata, independiente y republicano, según los vientos políticos indicaran.

