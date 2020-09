Ante el cáncer de próstata, más común que el de mamá, es preciso hacerse una revisión anual a partir de los 45 años

Y es que, como en muchas enfermedades, especialmente las oncológicas, en diagnóstico precoz es determinante para la supervivencia de los pacientes, y el riesgo de no acudir a revisiones es mucho mayor que el de contraer el coronavirus. Y más aún cuando, tanto en la sanidad pública como la privada, los protocolos que se siguen son muy estrictos, “lo más importante es el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social, pero vamos a convivir con la pandemia durante un tiempo indeterminado y, mientras tanto, no se deben dejar a un lado las revisiones de otras enfermedades. El retraso de la atención médica puede ser muy superior al riesgo de contagio” , asegura tajante.

Como asegura el doctor García Montes, “el impacto de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 está siendo terrible tanto de forma directa como indirecta, pues hay pacientes que no sólo no están acudiendo a sus revisiones rutinarias, sino que están mostrando reticencias a buscar atención médica cuando presentan síntomas o empeoran síntomas pre-existentes. Indudablemente, esta situación tiene un impacto muy negativo en la evolución de la enfermedad”.

Estas revisiones, pese a los prejuicios erróneos que circulan en torno a ellas, no son ni dolorosas ni requieren de ninguna preparación especial . Simplemente consisten en un cuestionario sobre hábitos urinarios y sexuales, una exploración física -incluido un tacto rectal-, una ecografía y unos análisis de sangre y orina. El objetivo no es solo detectar cáncer de próstata, también afecciones como la hiperplasia benigna de próstata (HBP), una afección muy común, especialmente entre los hombres de más de 60 años , por la que la próstata tiende a agrandarse provocando molestias como el aumento de la frecuencia de micción, sobre todo por la noche, o dificultad y molestias al orinar.

