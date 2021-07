Ante amenaza de variante Delta los científicos apelan a vacunación

En palabras del especialista, la población no debe alarmarse por este tipo de información, ya que las vacunas generalmente tienen como finalidad prevenir hospitalizaciones y muertes en aquellos que la reciben, más no los contagios. Usó como ejemplo las vacunas contra el virus de la influenza o el rotavirus, las cuales no evitan la infección, pero sí la forma grave de la enfermedad.

