Antai pide al MP que investigue el tráfico de datos personales

En Panamá, la Ley 81 sancionará con multas que van desde los mil a 10 mil dólares a aquellos entes no autorizados para la transferencia de información. Dicha ley busca salvaguardar y garantizar la protección de los datos de los ciudadanos. Por ejemplo, señala que los datos personales deben ser recolectados con fines determinados y no ser tratados posteriormente para fines incompatibles o distintos para los cuales se solicitaron. También se obliga al responsable del tratamiento de los datos personales a establecer los protocolos y procedimientos de gestión para proteger los datos.

You May Also Like