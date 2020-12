ANTAI: Contraloría está impedida en compartir la información de los contratos de servicios

No obstante, la Antai indica que por las funciones de la Contraloría de fiscalizar y regular, la “documentación le fue remitida con la finalidad de ejercer el control previo y su consecuente refrendo. De ahí que la Contraloría estaba impedida jurídicamente de proporcionar la documentación que le fue solicitada ya que ellos no son la unidad contratante, ni gestora, ni custodios de los contratos solicitados siendo para los efectos la Asamblea Nacional quien tiene toda la facultad para la realización de cualquier diligencia administrativa y legal con relación a los mismos” , indicó la directora de Antai, Elsa Fernández en una carta que lleva su firma.

El pronunciamiento surge a raíz de la consulta de Freddy Pitti , de Acción Ciudadana, a la Antai en una carta, debido a que solicitó a la Contraloría General de la República los “documentos o soporte del refrendo de la planilla 172 de servicios especiales gestionados entre marzo y septiembre 2020, evidencia de los servicios prestados y nombres de los diputados que lo requirieron” y la Contraloría no brindó la información sino que remitió a Pitti a la Asamblea, indicando que era confidencial y también que no posee la misma.

