Antai censura declaraciones públicas de Diputados de la Asamblea Nacional

En este tiempo de pandemia, la ciudadanía exige un esfuerzo mayor del liderazgo de quienes están en puestos públicos, lo menos que requiere es que tengamos conductas donde no sepamos diferenciar que solo somos gestores, no dueños de los recursos de un pueblo y que nuestro propósito como servidores públicos es lograr el bienestar general de los ciudadanos.

