Antai analiza 55 denuncias contra funcionarios

También se adelanta un caso contra José Ruiloba, jefe de recursos humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien amenazó a sus subalternos con tomar acciones por no dar like en sus redes sociales particulares a las publicaciones del ministro Rogelio Paredes y del presidente Cortizo.

Pero no solo se trata un funcionario que usa un vehículo estatal para una fiesta particular o de otro que amenaza a sus subalternos por no usar sus redes sociales a favor del Gobierno. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que dirige Elsa Fernández , contabilizó 87 denuncias contra funcionarios en el último año por actuaciones que riñen con las normas o sus funciones.

