Antai advierte de abuso en contratos directos

Consultado sobre el tema, el exdirector de Contrataciones Públicas, Alexis Zuleta, dijo que para una contratación directa “la urgencia tiene que ser real o cierta, patente, objetiva impostergable, improrrogable e imprevista”, de tal suerte que no haya tiempo para satisfacer la necesidad, es decir, que no haya tiempo verdadero para elevar una licitación y se pueda causar con esto un daño grave al interés público o a la vida misma.

