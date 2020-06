Ansel Elgort es acusado de abuso sexual… ella era menor de edad

Sigue creciendo la lista en Hollywood de actores acusados de abuso sexual.

La joven que solo se hace llamar por Gabby hoy cuenta con 23 años, pero en el 2014 cuando tenía 17, y siendo menor de edad, tuvo un encuentro con el actor estadounidense Ansel Elgort, a quien acusa, supuestamente, de haberla agredido sexualmente.

Ayer la joven lo hizo público en Twitter y narró cómo sucedieron los hechos, explicando que el motivo de su publicación era sanar, y que además existían otras chicas, menores de edad, a las que Elgort había abusado. La joven dijo que tras lo sucedido ha tenido secuelas y que se encuentra haciendo terapias.

Según lo escrito por Gabby, quien no publicó su apellido, conoció al protagonista de “Baby Dirver” por medio de la aplicación de Snapchat. La joven nunca imaginó que el actor fuera a responder su mensaje y mucho menos que dos días después de cumplir sus 17 años estaría en un encuentro con Ansel Elgort.

Solo era una niña

“Fui agredida sexualmente un par de días después de cumplir 17 años y él tenía 20 años. Él sabía lo que estaba haciendo. No estoy haciendo esto para perseguir fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para que finalmente pueda sanar y sé que no estoy sola y que él ha hecho esto a otras chicas. Ansel Elgort me agredió cuando tenía 17 años”, escribió en Twitter

Agregó: “Solo era una niña y era fanática de él. Entonces, cuando todo sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener relaciones sexuales sabiendo que era mi primera vez, y que estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron ‘necesito forzarte’”.

Durante la supuesta violación reveló que momentos después su mente trató de huir a otro lugar, pues físicamente Elgort era más fuerte que ella.

“Yo no estaba allí en ese momento mentalmente. Me desasocié y sentí que mi mente se había ido, estaba en shock, no podía irme, solo medía 1.57 metros y pesaba 44 kilogramos. Me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo. Yo era muy joven y él lo sabía. También me dijo cosas como ‘vas a ser una señorita tan hermosa cuando seas mayor’”, expresó.

Elgort es el segundo actor de la película “Baby Driver” que es acusado de abuso sexual, el primero fue Kevin Spacey. Elgort no se han pronunciado ante la acusación.