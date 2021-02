Anótelo, su cédula de identidad determinará el día y la hora en que lo vacunarán

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, detalló que la cédula de identidad determinará el día y la hora de la aplicación de vacuna contra COVID-19 en las siguientes fases del plan PanavaC-19.

Según el funcionario, el último dígito determina el día, mientras que el penúltimo indica la hora.

Las vacunas se aplicarán de jueves a lunes en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., considerando la hora de receso de los profesionales de la salud.

Las citas serán asignadas según lo establecido en las fases del plan de vacunación.

Día de vacunación

Si el último dígito de la cédula termina en:

0 o 1 le corresponde la vacunación el día jueves

2 o 3 le corresponde la vacunación el día viernes

4 o 5 le corresponde la vacunación el día sábado

6 o 7 le corresponde la vacunación el día domingo

8 o 9 le corresponde la vacunación el día lunes

Horario de vacunación

Respecto a la hora, explicó que si su penúltimo dígito de la cédula es:

7 le corresponde la vacunación a las 7:00 a.m.

8 le corresponde la vacunación a las 8:00 a.m.

9 le corresponde la vacunación a las 9:00 a.m.

0 le corresponde la vacunación a las 10:00 a.m.

6 le corresponde la vacunación a las 11:00 a.m.

1 le corresponde la vacunación a la 1:00 p.m.

2 le corresponde la vacunación a las 2:00 p.m.

3 le corresponde la vacunación a las 3:00 p.m.

4 le corresponde la vacunación a las 4:00 p.m.

5 le corresponde la vacunación a las 5:00 p.m.

De acuerdo con Oliva, la inmunización inicia los jueves debido a que Panamá ha estado recibiendo las dosis de vacunas contra coronavirus los días miércoles.

Se procura que los centros de vacunación coincidan con los de votación en las elecciones.