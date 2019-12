Año 2020, para jubilar la incertidumbre financiera

Sin duda, a nivel financiero debemos decidir cuánto deseamos ahorrar cada mes. Y aquí el deseo se debe traducir en una realidad en la medida de las posibilidades y coyunturas que nos tocan vivir; sin embargo el gran problema es que usualmente gastamos y esperamos que nuestros ingresos alcancen. De allí la famosa frase “el sueldo no me alcanza”.

