Anna Wintour y su marido se separan tras más de 20 años de relación

No fue hasta 1998 cuando comenzaron a surgir rumores de la relación entre ambos, puesto que Wintour siempre ha sido muy discreta con su vida privada, algo de lo que habló brevemente en un artículo en The New York Magazine en 1999.

Según el diario Page Six, que anteriormente ya había informado de que la pareja no atravesaba por un buen momento, se desconoce exactamente qué es lo que ha causado la ruptura definitiva.

You May Also Like