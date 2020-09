Anna Ferrer se emociona al recorrer de nuevo los pasillos de su universidad

Es normal que después de un verano como el que ha vivido Anna Ferrer, toda victoria sepa a algo aún más grande. Se echa de menos incluso poder ir a la universidad. Y aunque la influencer ya acabó sus carrera, ello no ha impedido que su vuelta al centro haya supuesto para ella un cúmulo de emociones a flor de piel.

La hija de Paz Padilla suele contarles su día a día a sus más de medio millón de seguidores (cerca de 560.000) y este momento ha sido para ella digno de muchísima atención por lo que supone tras pasar la cuarentena. No es para menos, aunque su regreso al centro no haya sido precisamente para recibir clases.

La joven de 23 años se ha acercado a la Universidad Carlos III de Madrid para recoger su título de la carrera, y andar de nuevo por sus pasillos (esos que ja recorrido los últimos años acompañada de sus amistades y con cientos de apuntes) ha supuesto toda una experiencia.

A través de varios stories, Ferrer, que no se separa de su madre tras el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Pidal, a mediados de julio, ha narrado, algo nerviosa, cómo ha sido este feliz momento que no sabía cuánto tardaría en llegar debido a las restricciones por los rebrotes en la capital.

“He venido a mi uni, bueno, mi ex uni, a recoger el título de mi carrera. Me dijeron hace tiempo que ya lo tenían, se me pasó, luego pasó la pandemia… así que aquí estoy, dando vueltas, que no encuentro la oficina”, bromeaba con sus fans al tiempo que iba grabando.

Anna Ferrer regresa a la universidad. Instagram Anna Ferrer

Tras encontrar la oficina y hacer todos los trámites para tener por fin su título en las manos, conmentaba: “Ya tengo mi título, me ha dado mucha cosa volver. Yo presenté en septiembre del año pasado el Trabajo Fin de Grado (TFG), esa fue la última vez que vine a la universidad”.

“Lo pienso y lo echo tanto de menos. Los que estéis en la uni, aprovechadlo, disfrutadlo todos los días. Yo se lo diría a la Anna de hace cinco años”, confesaba durante unos vídeos en los que se le ha podido ver llevando la mascarilla o sobreescribiendo la imagen con un “Lloro… hacía tanto que no la pisaba”.

Lo cierto es que la etapa universitaria de Anna Ferrer fue muy especial para ella, no solo por dedicarse a lo que más le gustaba (ha cursado Empresariales), sino también por el año de Erasmus que hizo en Reino Unido y en el que pudo perfeccionar su inglés antes de entrar a hacer prácticas en el Departamento de finanzas de Mediaset, un puesto que fue muy criticado por considerar algunos usuarios que había sido por enchufe de su madre. Tras terminar, se ha dedicado a la empresa que tiene junto a su madre y, por supuesto, a sus redes sociales y a su faceta como influencer de moda, su gran pasión.