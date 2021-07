Aniversario, desempeño y bicentenario | La Prensa Panamá

No hablemos del contrato lesivo de PPC y de su ejercicio “como si fuera soberano”. Pasemos al vale digital con contraprestación. Esta es otra improvisación que súbitamente ha puesto al Inadeh a “analizar” reglas y la ampliación de la cantidad de alumnos, y a apelar a la AIG en sistemas, porque la demanda ha sido demasiado grande. El Pacto del Bicentenario, de ínfima mención el 1 de julio, requiere mucho más que averiguación, indagación o un inefectivo “pacto con el gobierno”: hacen falta pretensiones, objetivos y procesos liderados con signo de esfuerzo nacional y con adecuada asignación y administración de recursos. Si no es así, quedará totalmente desvalorizado.

En cuanto al fallido diálogo sobre la CSS, nada se ha hecho respecto de la Nota 816-2020/DINAG-DSSASS, dirigida el 19 de noviembre de 2020 al contralor general de la República por catorce de sus auditores. Ella atesta 110 “deficiencias y aspectos importantes de la estructura del control interno” de la CSS, entre los cuales se destacan la falta de confiabilidad de la información financiera digitalizada; la presentación de fondos en la cuenta de banco que no pertenecen a la CSS; 80 meses de atraso en las conciliaciones bancarias del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y del Fondo General y Salario y Remuneraciones; la “falta de integridad” en las cuentas de inventarios; la presentación de estados financieros del Subsistema Mixto que no se ajustan a las normas de contabilidad gubernamental y al Decreto 4, y la falta de registro del Convenio de Compensación y Servicios entre la CSS y el Ministerio de Salud. Frente a lo anterior, el gobierno no toma acciones, y objeta hasta el análisis de posibles formas de aplicar las medidas paramétricas indispensables.

Las vacuas comunicaciones que recibe la Nación son calibradas por la ciudadanía consciente en correspondencia al funcionamiento institucional, a la transparencia en asuntos públicos y al desempeño personal de las autoridades de gobierno. Es,precisamente, allí donde resaltan la falta de higiene política y el retroceso en la rehabilitación de las instituciones del Estado. Los órganos de gobierno están desenganchados de las fuerzas sociales del país; no parecen tener sentido del lazo existente entre las pobres condiciones de vida y sus causas. Sin ello no se puede conocer la responsabilidad de factores determinados en las atinentes consecuencias; solo arraigará más la cultura de sumisa dependencia de los ciudadanos, o dará pie a explosiones sociales.

