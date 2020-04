ANIVERSARIO – Cincuenta años del Apolo 13 y de “Houston, tenemos un problema”

También hoy a través de la cuenta de Instagram de la NASA se podrá acceder a “Apollo 13 by the Numbers”, un recorrido visual por la misión, cuya segunda parte saldrá el sábado 11.

La revista Astronomy se ha adelantado al 50 aniversario de lo que la NASA llamó “un fracaso exitoso”, pues aunque el Apolo 13 no fue capaz de llegar a la Luna, no hubo pérdida de vidas humanas, con la publicación en su número de abril de una entrevista con el comandante de la misión, James Lowell, de 92 años.

