Anita Matamoros operada de urgencia tras sufrir un golpe en la boca

Anita Matamoros se ha llevado un buen susto. Y es que en plena cuarentena ha tenido que ser operada de urgencia tras sufrir un golpe en uno de sus dientes. Sin embargo, la joven ha aprovechado para sincerarse con sus seguidores y contar el verdadero motivo que hay detrás de la intervención médica.

“Ayer me tuvieron que operar de urgencia porque desde hace muchos años llevo un diente falso. No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso. Me cancelaron la cita con todo esto del coronavirus, me di un golpe en casa y así estaba ayer antes de operarme”, avanzó.

“Total, que me abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me volvieron a cerrar. Llevo como 15 puntos. Sigo teniendo el diete falso pero ya en unos meses me podrán poner el implante”, continuó explicando, ya que la noticia alarmó a sus seguidores, que le mandaron su apoyo en las redes sociales.

Así, la influencer aprovechó para contar cómo se encuentra y calmar a los fans: “Esto es una tontería con todo lo que está pasando, pero os lo cuento porque lo raro sería no hacerlo, os lo cuento todo y no quiero tener secretos. Hay que reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como drama”, explicó la hija de Makoke.