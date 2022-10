Animalistas protestan en Nueva York para que España cambie protección animal

“No podemos permitir que se apruebe esta legislación. Es un movimiento hacia atrás que resultará en la pérdida de innumerables vidas”, explicó el fundador de No Dogs Left Behind, Jeffrey Beri, quien fue a la protesta acompañado de su galgo, Aitana, perro que llegó a Nueva York este mes huyendo del maltrato animal en España.

“Cada año, después de que termina la temporada de caza, los galgos corren el peligroso destino de ser maltratados, asesinados o liberados para que mueran de hambre en las calles de España”, relata en un comunicado No Dogs Left Behind.

La protesta, a la que asistieron una docena de personas acompañadas por sus mascotas, fue organizada por No Dogs Left Behind y una coalición de más de 120 organizaciones españolas.

You May Also Like