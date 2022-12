Animales reforestadores

Dirigido por un equipo internacional del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, STRI, la Escuela de Medio Ambiente de Yale y el Jardín Botánico de Nueva York examinaron una serie de bosques en regeneración en el centro de Panamá entre 20 y 100 años después de que fueran abandonados. Su conjunto único de datos a largo plazo reveló que al llevar una amplia variedad de semillas a áreas deforestadas, los animales son clave para la recuperación de la riqueza y abundancia de especies de árboles a los niveles de crecimiento antiguo después de solo 40 a 70 años de rebrote. El artículo, publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society B, es parte de un número centrado en la restauración del paisaje forestal como parte de la Década de las Naciones Unidas sobre Restauración de Ecosistemas.

