¡Animales a los que hay que pegar duro!, dice Trump sobre atacante de policías de Compton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la noche del sábado en su cuenta de Twitter un video en el que se muestra como un hombre embosca una patrulla de oficiales del condado de Compton, en Los Ángeles, California, acciona un arma de fuego contra la unidad y huye del lugar.

El mandatario estadounidense acompañó la publicación con la leyenda “¡Animales a los que hay que pegar duro!” en referencia al acto delictivo del que fueron víctima los ocupantes de la patrulla.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

El video que retiuteó Trump, originalmente fue publicado por la cuenta de Alguaciles del Condado de los Ángeles, por medio de la cual se sabe que dos alguaciles se encontraban a bordo de la patrulla cuando fueron emboscados por un hombre a las 20:00 horas (tiempo de Estados Unidos) en la calle Francis Med en Lynwood.

La cuenta @LASDHQ dio a conocer que tras el ataque armado, los alguaciles fueron “trasladados a un hospital local. Ambos todavía están luchando por sus vidas, así que manténgalos en sus pensamientos y oraciones.”

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020