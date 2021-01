Angie Keith está feliz de estar en su país

La miss está muy enfocada en dar lo mejor de ella, pues más allá de una corona, quiere ser ejemplo para jóvenes y mujeres. “La vida es muy corta para no dar lo mejor de ti en lo que te apasiona. Sin embargo, mis motivaciones van más allá de lo personal, quiero ser un ejemplo para todas las mujeres que me ven y eso solo se logra con esfuerzo y disciplina”. Angie destacó que está trabajando muy duro en toda su preparación. Para la contienda llevará diseños de los talentoso Jorge Santos, Junior Quero, Moisés Sandoya, Jhon Bejarano, Marcos Mejía, Adriano Fernández, Enger Luces, Daniel Fábrega, entre otros.

