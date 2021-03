Angie Keith dio ‘show’ en Miss Grand… enloquece a fanáticos de certámenes

No hay duda, Angie Keith, la representante de Panamá en Miss Grand International, que se desarrolla en Tailandia, ha dado de qué hablar en el país asiático y en las redes sociales que se especializan en certámenes de belleza.

Desde que pisó suelo tailandés la panameña se ha destacado entre las 63 participantes y en las listas de favoritas siempre ha figurado.

Recientemente, brilló en la competencia de vestido de baño, de traje nacional y en la preliminar que fue en hoy en horas de la mañana (hora de Panamá).

Leer también: Balbinín le aclara a Osvaldo que el problema no es con él, sino con el Gobierno

En su pasarela de vestido de gala llamó la atención de los “missologos” cuando modeló una creación de Marcos Mejía. La panameña se arriesgo y en el momento final de su pasarela se quitó el “faldón” de un jalón provocando los aplausos, los gritos y los “wow” de lso presentes.

En cuentas de redes sociales se pueden leer comentarios de satisfacción, “Ella me encantó, lo del traje me parece bien, arriesgado, pero bien, está bien para preliminar, en la final me gustaría con un traje más espectacular”, “Me encantó algo totalmente diferente”, “Majestuosa Panamá”, “Se están cortando y sin VISTURI”, “La nueva era, los tiempos cambian me encantó”, “Jamás había visto algo así . Increíble”, “Ella dio show, querían show, ahí está”. ¡Vaya vaya!

La final es el sábado 27 de marzo.

Leer también: Aumentan quejas contra hoteles y planes vacacionales, según la Acodeco