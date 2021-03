Angelina Jolie vende un cuadro pintado por Churchill por 9,6 millones de euros

La pintura que hasta ahora atesoraba Jolie, titulada Tower of the Koutoubia Mosque (Torre de la Mezquita Koutoubia), era de gran estima para Churchill, que decidió regalarla a Roosevelt “como un recuerdo de este breve interludio en el estallido de la guerra”, en palabras del mismo líder británico, según destacó en el catálogo de la subasta el historiador Barry Phipps.

Una década más tarde, The Jolie Family Collection vendió este lunes la obra al mejor postor, cuya identidad no trascendió, como parte de una subasta de arte británico moderno en la que también se adjudicaron otros dos cuadros del primer ministro británico por 1,55 millones de libras (unos 1,8 millones de euros, 2,1 millones de dólares) y 880.000 libras (alrededor de un millón de euros, 1,2 millones de dólares).

