Angelina Jolie quiso entregarle una citación judicial a Brad Pitt en plena gala de premios

Asimismo, The New York Post ha asegurado en su reportaje que hubo el intento de haberle dado un citatorio a Pitt en una gala de premios se podría haber repetido en los Oscar si no lo hubieran impedido los abogados del actor.

Jolie, por el pasado alcohólico y por los abusos de los que acusa al actor, no quiere sentarse a la mesa con él y solo desea que Brad Pitt, de 58 años, entregue cuanto antes toda la documentación sobre la finca y el negocio, a fin de demostrar que no tiene argumentos que sostengan su visión de la propiedad y de la bodega y viñedos y que solo está parando el proceso de su venta.

Según ha podido saber The New York Post, la actriz y directora de 47 años y todo su equipo de abogados, que están en plena batalla judicial con el intérprete de Se7en o Malditos bastardos, buscaron que este recibiese una cita para ir ante el juez durante la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores, también conocidos como SAG Awards.

