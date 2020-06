Angelina Jolie cumple 45 años de una vida dedicada al activismo y a las labores humanitarias

En cuanto a su sexualidad, la actriz confesó en 2003 que se consideraba bisexual . Cuando la personalidad televisiva Barbara Walters le preguntó si era bisexual, Jolie contestó: “Por supuesto. Si me enamorara de una mujer en un mañana, ¿crees que no la tocaría ni besaría? ¿Que si estoy enamorada de ella? ¡Por supuesto, sí!”.

Según comentó a The New York Times, los médicos estimaban que tenía un 87% de probabilidades de desarrollar cáncer de mama y un 50% de probabilidades de padecer cáncer de ovario , enfermedad que se llevó a su madre en el 2007 a los 56 años.

