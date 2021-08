Angela Merkel se reunió con Vladimir Putin en Moscú y le pidió que libere al opositor Alexei Navalny

Resaltó que en el primer semestre el volumen comercial casi se ha duplicado y que funcionan “ todos los mecanismos ” de cooperación bilateral. “ Hay muchas cuestiones que exigen ser discutidas personalmente . Así que, estoy seguro de que esta no será sólo una visita de despedida relacionada con su decisión de no presentarse a la reelección como canciller, sino una visita llena de contenido”, insistió.

Antes de llegar al Kremlin, la dirigente alemana depositó un ramo de flores frente a la llama al soldado desconocido que recuerda a los caídos en la guerra contra la Alemania nazi (1941-45). “ Por supuesto, no puedo no recordar que hace 80 años la Alemania hitleriana atacó a la Unión Soviética ”, señaló.

