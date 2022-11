Ángela Aguilar revela los REQUISITOS que su próximo NOVIO debe cumplir

Una de las artistas más importantes de la escena mexicana es Ángela Aguilar, quien hace unos días brindó una excelente presentación en los Latin Grammys 2022, en Las Vegas. Además de su talento ha demostrado que heredó la belleza de su madre y abuela, Flor Silvestre, tanto así que la joven de 19 años es el crush de muchos jóvenes caballeros. Ante el cuestionamiento sobre cuáles son los requisitos para tener novio, ella dijo tajante que debe cumplir con muchos y pasar por varios filtros.

Recordemos el escándalo que se generó tras la filtración de las fotos junto a Gussy Lau, pero después de la mala experiencia, la guapa cantante tiene claro los requisitos que busca para tener novio. En entrevista con Lili Estefan, Ángela Aguilar detalló que muchos jóvenes la contactan por Instagram, pero no reúnen las condiciones necesarias para lograr tener algo con ella.

¿Cuáles son los requisitos para ser novio de Ángela Aguilar?

Aquel hombre que busque ser novio de la intérprete de ‘Qué Agonia’ necesita reunir una serie de requisitos, pues la cantante tiene muchos pretendientes. Con solo 19 años, la joven tiene una carrera consolidada, excelentes notas escolares y también un gran estilo de la moda. Sin duda alguna sabe lo que quiere y confesó que no se conformará con cualquiera, pues busca vivir un verdadero amor como el de sus abuelos.

Con solo 19 años tiene una carrera musical prometedora y consolidada. Foto: Instagram/ @angela_aguilar_

De acuerdo con su conversación con Lili Estefan, por ahora Ángela Aguilar no busca una relación, pues su carrera es su prioridad, pero revela cuáles son los requisitos que debe cumplir un caballero para ser su novio. “Yo creo que necesitamos regresar al amor antiguo. Yo quiero que me traigan flores y que le vayan a pedir permiso a mis papás. Yo no quiero que me contestes a mis historia de Instagram”