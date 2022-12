Andropausia, qué es la menopausia masculina

Hay que destacar que la andropausia presenta una serie de diferencias importantes con respecto de la menopausia. Sus ciclos son menos marcados, las pérdidas son menos significativas y no presenta límites (ni inicial ni final) precisos. De hecho, muchos hombres no llegan a perder completamente la fertilidad, pudiendo procrear a los 70 años o a edades mayores.

You May Also Like