Andrew Cuomo renuncia a la gobernación de Nueva York

Cuomo renuncia como gobernador: “Me haré a un lado” 3:30

(CNN) — El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el martes que renunciaría, con efecto en 14 días.

“La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno”.

Un informe publicado la semana pasada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, detalló las acusaciones de 11 mujeres y encontró que Cuomo se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones. El gobernador ha insistido en que no hizo nada malo y no dio indicios en una respuesta en video tras la publicación del informe de que renunciaría.

El gobernador de Nueva York, Andrew, calificó la capacidad de tener un gobierno funcional durante esta pandemia como una “cuestión de vida o muerte”.

“Gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso”, dijo.

Pareciendo emocionado, el gobernador dijo: “Amo Nueva York y la amo”.

“Trabajo para ustedes”, dijo dirigiéndose a los neoyorquinos, y “hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes”.

Llamó a la vicegobernadora Kathy Hochul “inteligente y segura” y agregó que la transición “debe ser perfecta” y “ella puede ponerse al día rápidamente”.

Agradeció a su equipo por su nombre, incluida su ayudante principal, Melissa de Rosa, que recientemente dimitió,

Cuomo promocionó sus éxitos como gobernador, incluidos desastres naturales y emergencias, matrículas universitarias gratuitas, proyectos de infraestructura y éxito en covid-19.

Cuomo se ha defendido de las acusaciones en su contra

Cuomo dijo este martes que no apreciaba los cambios generacionales y culturales, y debería haberlo hecho, y agregó: “En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea”.

“El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres, ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó”, dijo.

“La reacción fue de indignación y debería haberlo sido”, continuó. “Sin embargo, también era falso”.

Cuomo dijo que su abogada, Rita Glavin, ya ha planteado serios “problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorquinos” con respecto a la imparcialidad del informe.

“Las acusaciones más graves en mi contra no tienen una base fáctica creíble en el informe”.

“Y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual”.

“Esto no quiere decir que no hay 11 mujeres a las que realmente ofendí, las hay, y por eso me disculpé profundamente”.

Dijo que pensaba que estaba siendo “amigable” y “agradable” con sus besos y abrazos, pero en última instancia, “asumo toda la responsabilidad por mis acciones”.

“He estado demasiado familiarizado con la gente. Mi sentido del humor puede resultar ofensivo y desagradable. Abrazo y beso a la gente casualmente”.

“En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea”.

‘Un resultado que el presidente pidió’

La Casa Blanca reaccionó a la noticia de que el gobernador Andrew Cuomo renunciará en 14 días. En ese sentido, reiteraron que era un resultado por el que había abogado el presidente Joe Biden. Además, descartaron cualquier preocupación de que la noticia de última hora eclipsara la aprobación de un tema clave de la agenda bipartidista.

“El presidente dejó en claro sus puntos de vista y sus opiniones la semana pasada. Nuestra opinión es que esto es sobre estas mujeres valientes que se presentaron, contaron sus historias, compartieron sus historias. Y la investigación supervisada por el fiscal general que, por supuesto, se completó hoy en un resultado que el presidente pidió la semana pasada”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas en la conferencia de prensa de este martes.

Psaki dijo que Biden no ha hablado con Cuomo. “No hay planes, que yo sepa” para hablar con él, aseguró. Y cuando se le preguntó si la Casa Blanca recibió un aviso sobre la renuncia, Psaki dijo: “No”.

Psaki dijo que Biden “aún” no ha hablado con la vicegobernadora Kathy Hochul, quien se convertirá en la primera gobernadora mujer de Nueva York cuando entre en vigencia la renuncia de Cuomo.

También sugirió que el pueblo estadounidense está más preocupado por la aprobación del proyecto de ley de infraestructura en el Senado que por la noticia de Cuomo, que sucedió con unos minutos de diferencia.

“Lo que puedo asegurarles es que los estadounidenses de todo el país, que van y vienen al trabajo, llevan a sus hijos al campamento, se preocupan por si sus hijos tienen acceso al agua potable y se concentran en si las escuelas a las que van a tienen los recursos que necesitan, están más enfocados en el hecho de que 69 miembros del Senado, 19 republicanos, se unieron para dar un importante paso adelante. Esa es mi apuesta en términos de lo que la gente está hablando”, dijo Psaki.