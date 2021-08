Andrew Cuomo o la caída del olimpo

La fiscalía del estado de Nueva York inició una investigación que incluyó 179 entrevistas y abarcó unas 70 mil páginas de testimonios de toda índole que parecen confirmar que al menos 11 mujeres fueron acosadas sexualmente por el actual gobernador de Nueva York. Los incidentes de acoso incluyen insinuaciones sexuales no solicitadas, abrazos libidinosos y toques no deseados de partes íntimas, entre otros.

En esos momentos, de graves desafíos por la pandemia, empezaron a aparecer las denuncias de acoso sexual contra Cuomo. No se trataba de rumores anónimos, si no de quejas muy serias por altas funcionarias vinculadas a su gobierno y por mujeres que habían trabajado en su cercanía.

You May Also Like