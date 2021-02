Andrew Cuomo: Cisma demócrata en Nueva York tras el escándalo de las muertes por covid-19 en geriátricos | Internacional

Es decir, una pelea a cara descubierta entre el establishment demócrata, del que Cuomo, reelegido por tercera vez, es destacado representante, y la savia de la renovación que hace suya el legado de, entre otros, Bernie Sanders. Que Cuomo recibiera en su día el premio Emmy especial por su “manejo televisivo” de la información sobre la pandemia, con conferencias de prensa diarias, no tiene nada de extraño: su hermano Chris es uno de los presentadores estrella de la CNN, otro claro exponente del establishment demócrata. Pero pertenecer al núcleo duro, al sanctasanctórum del partido, no le blinda ante la polémica; al revés, parece convertirle en un imán. Hace dos semanas se conoció la renuncia en cascada de una decena de expertos en Salud Pública, a la sazón altos funcionarios del Estado, tras rechazar Cuomo los protocolos de vacunación existentes para imponer, sin previo aviso, los suyos. El gobernador ha controlado desde marzo las decisiones sobre confinamientos o administración de vacunas.

Lo que empezó como un caso de supuesta mala praxis administrativa, revelado la semana pasada por The New York Times , está derivando en un escándalo al borde del barro. Cuomo, que se ha visto forzado a aceptar que la cifra de muertos dobla la oficial (unos 15.000, frente a los 8.500 declarados), ha arremetido incluso contra uno de sus correligionarios, Rom Kim, legislador por el distrito de Queens -y destacado integrante de la facción progresista del partido-, cuya carrera, supuestamente, habría amenazado con destruir después de que Kim le acusara de “obstruir intencionadamente la acción de la justicia” y de evadir una investigación federal. Cuomo le llamó, le gritó y amenazó con acabar con él, contó Kim.

