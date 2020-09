Andrés Lillini trajo suerte a la Sub-20 de Pumas pero no tanto a los Sub-17

A pesar de que la jornada de hoy no fue de triunfos plenos, ambas categorías están haciendo un buen torneo en este Guard1anes. Con la victoria de hoy, los Sub-20 suben a la 5 posición de la tabla a 4 puntos del líder, Chivas ; mientras que los Sub 17 bajaron un puesto, y ahora se ubican en la 8 casilla con 13 unidades.

Para los Sub-17 la suerte no fue la misma. Los juveniles lograron rescatar el empate frente a Puebla en su más reciente compromiso, pero no pudieron repetir la fórmula y cayeron de manera estrepitosa 5-1 ante los laguneros . Con esta derrota, se complican sus aspiraciones de seguir entre los puestos de clasificación.

