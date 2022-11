Andrés Guardado explica lo que pasó con la playera de Messi

Y agregó: “Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden. Es un acuerdo con los utileros, todo lo que está en el suelo es para lavar y lo que no, te lo llevas a casa. Es así, la ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival, siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y yo también tiré al suelo la camiseta de Leo al suelo para que la lavaran”.

“Después vi la reacción del Kun, de algunos que conocen a Leo. Yo he tenido el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momento con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado”.

Andrés Guardado puso todo y a todos en su lugar. El capitán de la Selección Mexicana habló ante los medios argentinos sobre la polémica que se ha tornado alrededor de Saúl “Canelo” Álvarez y Lionel Messi, luego de los malentendidos que se dieron en el vestidor albiceleste después de vencer a México en Qatar 2022. Y la cosa no tiene nada que ver con algún tipo de favoritismo por parte de Guardado, simplemente, el futbolista mexicano no está acostumbrado a querer irse a los golpes a la primera, esa no es su profesión.

You May Also Like