Andrea Duro y el deportista Ale Galán, ¿nueva pareja del verano?

La noticia saltó hace unos días, cuando subió a stories de Instagram una fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas. En ella, se ve a un joven posando en la playa. Se trata de Ale Galán, jugador profesional de pádel y número uno del ranking World Padel Tour. La imagen no tendría mayor relevancia si no fuera por un pequeño detalle: el corazón que pintó la eterna Yoli en Física o Química justo encima.

You May Also Like