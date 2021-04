Andre Drummond se lesiona en su debut con Lakers

Fue el primer juego de Drummond desde el 12 de febrero, después de lo cual su ex equipo, los Cleveland Cavaliers, lo sacaron de la rotación mientras buscaba un socio comercial para asumir el salario de $29.5 millones del veterano de nueve años. Drummond fue despedido la semana pasada cuando los Cavs no pudieron encontrar un trato de su agrado, y firmó con los Lakers el domingo.

