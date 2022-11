Ancelotti: ‘Nadie duerme bien si su equipo no sigue en la Champions’

”He aprendido de los errores que hemos hecho, han sido distintos. Creo que en línea general no hemos tenido la concentración que necesitamos en este tipo de partidos, ante el Girona nos costó recuperar balón y ante el Leipzig la vigilancia defensiva. Lo hemos hablado porque no hay tiempo de entrenar y ojalá se pueda solucionar en los próximos partidos”, apuntó.

”Nadie duerme bien si su equipo no sigue en la Champions. En el fútbol español es un momento que ha pasado por muchas razones pero no se puede decir que haya perdido crédito en Europa porque a final de temporada puede haber uno ganando la Champions y otro la Europa League. Esperaría un poco para decir que no es competitivo en Europa. Lo sigue siendo y veremos en los próximos tiempos”, afirmó Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se puso en la piel de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, y admitió que nadie “duerme bien si su equipo no sigue en la Champions”, aunque defendió que el fútbol español no ha bajado su nivel.

You May Also Like