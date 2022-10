Ancelotti: ‘Hemos jugado muy mal’

“En líneas generales, el equipo ha cumplido. Estamos en octavos de final y hemos demostrado una vez mas que nunca nos rendimos. Hemos jugado muy mal esta noche, pero esto puede pasar en el fútbol. Lo importante es que cuando las cosas no salen bien, no te rindas. Lo hemos intentado hasta el final”, dijo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

You May Also Like