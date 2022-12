Analizando el 22

Viendo mi resumen me hago muchas preguntas y, aunque algunas no tienen respuesta, mi conclusión siempre es la misma: uso la música para transportarme a los momentos en los que fui más feliz . Y eso está bien, pero, como propósito para el nuevo año, abriré un poco mis miras, escucharé más y abriré mis oídos prestando más atención a lo que escuchan los demás . Es el momento de guardarme las joyas más escuchadas de Javi y de los demás para aprender de sus gustos y descubrir sus tesoros musicales. ¿Te apuntas?

Si eres usuario de Spotify o Apple Music comprobarás como los de tu servicio de música te han propuesto repasar las canciones que más has escuchado en lo que va de año . ¡Yo he flipado! Y mucho… Soy un friki. Lo sabía, lo sé y asumo que lo seguiré siendo durante mucho, mucho tiempo. Pero, con la variedad de música que hay en el mundo, escuchando tantas genialidades como escucho y dedicándome a lo que me dedico, ¿es lógico que mi artista más escuchado sea uno que lleva más de 20 años sin sacar un disco?

