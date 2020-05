Analizan posible suicidio del creador de Chucky

El guionista, productor y director estadounidense, John Lafia, creador del muñeco diabólico Chucky, ha fallecido a la edad de 63 años el pasado 29 de abril en Los Ángeles.

Según la revista Variety, Lafia habría cometido suicidio en su vivienda.

Mire: Nuestra edición impresa

John Lafia, junto a Tom Holland y Don Mancini, fue quien le dio vida a la primera película de ‘Chucky’, mientras que la segunda parte de la popular película fue co-escrita y dirigida por él.

Lafia fue quien acuñó la famosa frase “Hola, soy chucky, ¿quieres jugar?”.

Más producciones

Otras producciones para las que trabajó el californiano que tenía 63 años en el momento de su muerte fueron Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, The Blue Iguana, Man’s Best Friend y el videojuego Corpse Killer de Digital Pictures/Sega.

John deja dos hijos Tess y Kane, que tuvo con la ilustradora Beverly Hong. Otra de sus pasiones fue la música, se desempeñó principalmente para la escena underground de la década de 1980, y en 2019 lanzó un álbum doble recopilatorio al que tituló John Lafia 1980-1985.