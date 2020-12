Analizan colocar puntos de controles en Veraguas por aumento de casos de COVID

Se informó que los distritos con mayor casos positivos son Santiago cabecera, Soná, Río de Jesús, Las Palmas, San Francisco, Santa Fé, Montijo, La Mesa y Cañazas entre otros. Durante el acercamiento del Minsa con los alcaldes y el gobernador de la provincia de Veraguas, ingeniero Manuel Castillo duró aproximadamente unas cuatro horas, donde el Ministro Sucre, hizo el llamado a la población veraguense a mantener las medidas de bioseguridad para no llegar a medidas extremas para contener los casos de covid 19. En esta misma reunión e l Ministro de Salud, Francisco Sucre, fue consultado también sobre la participación de funcionarios públicos infringiendo las normas de bioseguridad o realizando fiestas clandestinas que ponen en peligro la salud de otras personas, indicando que ya se han dado destituciones y sanciones después de una investigación que compruebe la participación. También se le cuestionó sobre posible desabastecimiento de medicinas e insumos de uso médico en el país para los próximo días , manifestando que de todo es sabido los problemas que se tiene a nivel mundial por el transporte internacional para que estos puedan llegar pero se están tomando las medidas del caso para que no haya desabastecimiento de estas necesidades.

