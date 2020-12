ANÁLISIS | William Barr rompe con la fantasía electoral de Trump

Al hacerlo, se convirtió en el miembro más reciente del sistema legal y de seguridad nacional de Estados Unidos en frustrar la toma de poder del presidente. Esas cifras incluyen al exsecretario de Justicia Jeff Sessions, quien enfureció a Trump al abstenerse en la investigación sobre Rusia y llevó al presidente a preguntar: «¿Dónde está mi Roy Cohn?», según un informe de The New York Times.

Barr, quien en una entrevista con Wolf Blitzer de CNN antes de las elecciones respaldó las afirmaciones de Trump de que la votación por correo no era segura, dio la impresión de que buscaba un fraude masivo pero no pudo encontrar ninguno.

Varios asociados de Trump están apelando al presidente con la esperanza de obtener indultos preventivos antes de que deje el cargo, incluido su abogado personal Rudy Giuliani, dijeron las fuentes a CNN. El exalcalde de Nueva York negó las afirmaciones que fueron reportadas por primera vez por The New York Times.

